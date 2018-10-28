Світоліна викликала фурор на нагородженнi Підсумкового турніру - ефектні фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала трофей чемпіонки WTA Finals з рук легендарного Біллі Джин Кінг. Наша спортсменка виграла Підсумковий турнір, викликавши овації з боку уболівальників.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найяскравіші кадри з урочистої церемонії нагородження.

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Новини Президент Федерації тенісу Росії зганьбився з прогнозом проти Світоліной

Нагадаємо, що фінал Підсумкового турніру Світоліна - Стівенс завершилася з рахунком 3-6, 6-2, 6-2 на користь українки.