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Світоліна викликала фурор на нагородженнi Підсумкового турніру - ефектні фото

6.9тЧитати матеріал російською

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала трофей чемпіонки WTA Finals з рук легендарного Біллі Джин Кінг. Наша спортсменка виграла Підсумковий турнір, викликавши овації з боку уболівальників.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися найяскравіші кадри з урочистої церемонії нагородження.

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

Церемонія нагородження Еліни Світоліної

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Президент Федерації тенісу Росії зганьбився з прогнозом проти Світоліной

Нагадаємо, що фінал Підсумкового турніру Світоліна - Стівенс завершилася з рахунком 3-6, 6-2, 6-2 на користь українки.

Особа
Еліна Світоліна
Місце
СінгапурСінгапур
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
А где панчо жевто-лакитное на плечах, доллары только в глазах?
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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
Фоменков Владимир, Сдрисни, дебил..
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