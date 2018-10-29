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Світоліна виграла ЧС WTA: спортивні підсумки 28 жовтня

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір у Сінгапурі, а київське "Динамо" зазнало сенсаційної поразки в Прем'єр-лізі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 28 жовтня.

Крім того, "Барселона" розбила мадридський "Реал" в Ель-Класіко. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WTAРеал - БарселонаПрем'єр-ліга України
Особа
Еліна Світоліна
Об'єкти
Реал МадридФК БарселонаФК Динамо Київ
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