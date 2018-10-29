Світоліна виграла ЧС WTA: спортивні підсумки 28 жовтня

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір у Сінгапурі, а київське "Динамо" зазнало сенсаційної поразки в Прем'єр-лізі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 28 жовтня.

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