Світло навіть уночі: опубліковано віртуальну екскурсію камерою Мамаєва в "Бутирці"

Екс-футболіст збірної Росії Павло Мамаєв продовжує відбувати покарання за хуліганство і розбій, які він влаштував в жовтні минулого року разом зі своїм другом Олександром Кокоріним і друзями.
Футболісти побили чиновника Мінпромторгу РФ Дениса Пака та водія ведучої "Першого каналу" Ольги Ушакової Віталія Соловчука. 8 травня спортсменам та іншим фігурантам скандальної справи винесли обвинувальні вироки. Зокрема, Мамаєва засудили до 1 року та 5 місяців колонії загального режиму, а Кокоріну дали півтора роки в'язниці.
Зараз обидва футболісти утримуються під вартою в Бутирській в'язниці. Видання "Лайф" запропонувало користувачам мережі здійснити віртуальну екскурсію камерою, в якій сидить Мамаєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу".
8 жовтня минулого року Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній "зек" розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
Оразу після вироку дружина Олександра Кокоріна влаштувала істерику в залі суду.
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