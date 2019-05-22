Світло навіть уночі: опубліковано віртуальну екскурсію камерою Мамаєва в "Бутирці"

Екс-футболіст збірної Росії Павло Мамаєв продовжує відбувати покарання за хуліганство і розбій, які він влаштував в жовтні минулого року разом зі своїм другом Олександром Кокоріним і друзями.

Футболісти побили чиновника Мінпромторгу РФ Дениса Пака та водія ведучої "Першого каналу" Ольги Ушакової Віталія Соловчука. 8 травня спортсменам та іншим фігурантам скандальної справи винесли обвинувальні вироки. Зокрема, Мамаєва засудили до 1 року та 5 місяців колонії загального режиму, а Кокоріну дали півтора роки в'язниці.

Зараз обидва футболісти утримуються під вартою в Бутирській в'язниці. Видання "Лайф" запропонувало користувачам мережі здійснити віртуальну екскурсію камерою, в якій сидить Мамаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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