Свисток арбітра врятував футболіста від "смертельних мук" - опубліковано відео

Кумедний епізод стався в одному з матчів Екстракласи - вищої ліги чемпіонату Польщі з футболу.
Футболіст спробував випросити у арбітра жовту картку для суперника, симулюючи травму. Гравець довго валявся на газоні, зображуючи смертельні муки. У цей момент рефері дав фінальний свисток, який дивом "вилікував" "страшну травму" симулянта.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, диким курйозом ознаменувався матч в нижчому дивізіоні чемпіонату Англії. Один з футболістів влаштував справжній цирк, продемонструвавши як не треба вести себе на полі.
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