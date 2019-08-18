Свисток арбітра врятував футболіста від "смертельних мук" - опубліковано відео

Кумедний епізод стався в одному з матчів Екстракласи - вищої ліги чемпіонату Польщі з футболу.

Футболіст спробував випросити у арбітра жовту картку для суперника, симулюючи травму. Гравець довго валявся на газоні, зображуючи смертельні муки. У цей момент рефері дав фінальний свисток, який дивом "вилікував" "страшну травму" симулянта.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Новини Угорські футболісти влаштували найбезглуздішу симуляцію року

Як повідомляв OBOZREVATEL, диким курйозом ознаменувався матч в нижчому дивізіоні чемпіонату Англії. Один з футболістів влаштував справжній цирк, продемонструвавши як не треба вести себе на полі.

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