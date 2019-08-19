Свиня для Коноплянки та нова гроза Бельгії: топподії українців в Європі

Поки зірки відпочивають і вирішують свої проблеми поза полем, на перший план виходить молодь і призабута гвардія.

Особливо вдалим серед українських легіонерів видався уїк-енд для Романа Яремчука - вже 6 голів в 7 матчах з початку сезону та трансферний інтерес з добротного клубу топ-чемпіонату. Як саме Яремчук "виявився на коні" і як українці дивують в інших куточках Європи, у своїй традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

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Лихо почав в Бельгії, а закінчити може... в Італії

Роман Яремчук все більше стає відкриттям нинішнього сезону. Ні, про свої бомбардирські якості форвард заявив набагато раніше, граючи з "Гент", але нинішній старт виходить у Романа по-справжньому бомбовим.

Роман Яремчук

У попередньому турі чемпіонату Бельгії українець знову забив ("Остенде"), не даючи вщухнути розмовам про себе. Українець оформив вже 6-й м'яч у семи офіційних матчах сезону, причому 4 з них - у кваліфікації Ліги Європи. Завдяки ударним іграм Яремчука "Гент" впевнено йде в ЛЄ, а також забезпечує заділ для гонки за чемпіонство. Сам же Роман, здається, знаходиться в прекрасній та небувалій раніше формі, що дозволяє вийти йому на новий рівень. Україна найближчим часом отримає нового топ-бомбардира?

Втім, виходити на новий рівень Яремчук може вже і не в Бельгії. Чим більше Роман забиває, тим більше розмов про інтерес до нього. У липні чимало говорилося про "Галатасарай", зараз же за нападником спостерігають скаути "Лаціо". З урахуванням потреб італійців по комплектації та пізнього початку сезону в Серії А, такий інтерес римлян виглядає цілком обгрунтованим. Та й до кінця трансферного вікна ще є час...

Коноплянка знову за крок від фіаско з переходом в "Бешикташ"

Трансферна сага Євгена Коноплянки все більше перетворюється в "тягнучку" - українець вже другий місяць переходить до Туреччини, але офіційно перехід все ніяк не відбудеться. На цей раз, за інформацією турецьких журналістів, трансфер й зовсім опинився на межі зриву.

Євген Коноплянка

І якщо сам Коноплянка вже давно б з охотою підписав контракт з "Бешикташем", але процес гальмують самі клуби. Турки та німецький "Шальке" (гравцем якого поки числиться Євген) не бачать однакових умов угоди і кожен називають свою ціну на гравця. Більш адекватним в даному випадку виглядає "Бешикташ", готовий віддати заради Коноплянки 2,5-3 млн. євро. Однак "Шальке" хоче явно більше, щоб відбити свої витрати на колишню покупку Євгена...

Такі мляві торги йдуть вже кілька тижнів, і в світлі безперспективності можуть бути згорнуті. Адже в даному випадку більше бажання до трансферу - у "Шальке", для якого Коноплянка вже став "баластом", але продати його за великі гроші не вийде. Українець же серйозно "застряг" в своєму становищі та на початок осені дуже серйозно ризикує опинитися без нової команди в глухому запасі "Шальке".

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Малиновський був на волосині, але все обійшлося

Трансфер Руслана Малиновського в "Аталанту", мабуть, став головною подією для українського футболу цього літа. Один з кращих нинішніх хавбеків України перейшов в топ-чемпіонат. І як тільки Руслан почав притиратися до нової команди, отримав пошкодження, а разом з ним - ризик пропустити старт сезону.

Руслан Малиновський

В одному з товариських матчів передсезонної підготовки українець покинув поле вже на 30-й хвилині, йдучи явно вимушено. Після гри почали виникати побоювання про травму Руслана, але в підсумку все обійшлося. Так, півзахисник дійсно був замінений з медичних причин - через дискомфорт в стегні. Але за останніми даними з італійських ЗМІ та клубних джерел, Руслан вже займається в спортзалі, а також бере участь в загальних тренуваннях "Аталанти".

Українець розійшовся в Словаччині, виводячи команду на перше місце

Захисник Артем Сухоцький вже третій рік є основним фланговим захисником братиславського "Слована", не піддаючи сумніву статус одного з провідних гравців команди. Але зі стартом поточного сезону Сухоцький взявся за справу ще впевненіше, і в минулому поєдинку чемпіонату оформив гол та результативну передачу.

"Слован" на виїзді розгромив місцеву "Середь" (4:0), а Сухоцький спочатку забив, а під кінець ще й зробив асист зі штрафного. Таким чином, у Артема вже 2+1 за системою "гол+пас", і зараз він є найкращим захисником команди за гольовими діями в цьому сезоні. "Слован" ж після 5-ти матчів йде поки без втрат очок на першому місці.

(гол Сухоцького на відео - 2:28, асист - 4:04)

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