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Суркіс зробив нову заяву про відставку Луческу з "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
4,4 т.
Ігор Суркіс

Ігор Суркіс зробив заяву про роботу Луческу. ФК "Динамо" Київ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що Мірча Луческу залишається на посаді головного тренера команди.

В інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес" бос "біло-синіх" висловив упевненість в тому, що фанати не будуть влаштовувати цькування румунського фахівця.

"Луческу – головний тренер київського "Динамо". Я більше не хочу нічого обговорювати. 28 липня він прилітає до нас. Що я ще можу додати? Він ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про те, що він йде. Я не забирав Луческу з "Шахтаря". Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, кого вважатиму за потрібне. На мій погляд, Мірча величезний професіонал і великий мотиватор. Впевнений, він буде дуже корисним "Динамо". А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам за цього тренера", – зазначив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня в румунських ЗМІ було опубліковано лист за підписом Луческу, в якому той відмовився від поста тренера "Динамо" через гнівну реакцію ультрас "біло-синіх". Заява з'явилася через чотири дні після призначення румунського фахівця в київському клубі.

ФК Динамо КиївІгор СуркісМірча Луческу
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