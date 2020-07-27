Суркіс зробив нову заяву про відставку Луческу з "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що Мірча Луческу залишається на посаді головного тренера команди.

В інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес" бос "біло-синіх" висловив упевненість в тому, що фанати не будуть влаштовувати цькування румунського фахівця.

"Луческу – головний тренер київського "Динамо". Я більше не хочу нічого обговорювати. 28 липня він прилітає до нас. Що я ще можу додати? Він ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про те, що він йде. Я не забирав Луческу з "Шахтаря". Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, кого вважатиму за потрібне. На мій погляд, Мірча величезний професіонал і великий мотиватор. Впевнений, він буде дуже корисним "Динамо". А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам за цього тренера", – зазначив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня в румунських ЗМІ було опубліковано лист за підписом Луческу, в якому той відмовився від поста тренера "Динамо" через гнівну реакцію ультрас "біло-синіх". Заява з'явилася через чотири дні після призначення румунського фахівця в київському клубі.