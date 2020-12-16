Суркіс жорстко розкритикував суддівство в УПЛ: спортивні підсумки 15 грудня

Легендарного Володимира Кличка внесли до Міжнародної зали боксерської слави, а президент "Динамо" Ігор Суркіс різко висловився про суддівство в УПЛ.

Крім того, воротар збірної України Андрій Лунін побив рекорд у мадридському "Реалі".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 15 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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