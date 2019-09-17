"Суркіс жалкує": журналіст розкрив ситуацію в "Динамо"

Відомий український журналіст Ігор Циганик коротко описав ситуацію всередині київського "Динамо".

"Після того, як "Динамо"вилетіло від "Челсі", почалися розмови про відставку Хацкевича. І тоді вперше з'явилася інформація про кандидатуру Олексія Михайличенка. Ігор Суркіс всерйоз над цим роздумував і був близький до того, щоб по закінченню сезону все ж відбулася тренерська рокіровка. І, наскільки мені відомо, зараз Ігор Суркіс вже шкодує, що він не поміняв тренера ще перед початком тренувального збору ", - цитує "Динамомания" Циганика.

За інформацією телеведучого у команди були пріоритети: потрапляння в Лігу чемпіонів і вдалий виступ в ній, чемпіонат і Кубок України.

"Але вже зараз один з пунктів неможливий, а другий під великим питанням", - підсумував Циганик.

Раніше Циганик заявив, що футболісти "Динамо" будуть оштрафовані якщо не зможуть перемогти "Мальме" в стартовому матчі Ліги Європи.

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