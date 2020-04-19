Суркіс вразив мережу своєю технікою і привітав з Великоднем

Після недавнього челенджу з туалетним папером президент "Динамо" Ігор Суркіс зважився на новий виклик.

Сидячи на стільці, Ігор Михайлович легко разів 40 набив м'яч однією ногою, після чого привітав усіх із прийдешнім Великоднем.

"Всім привіт. Вітаю з прийдешнім святом і передаю естафету гравцям і тренерам "Динамо "Київ", – сказав президент віцечемпіонів України.

"Пора в "Динамо","В основу його!","Він не гірший легіонерів "Динамо", – не витримали захоплених емоцій в коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами глави "Динамо", медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.