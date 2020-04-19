Головна Новини
19 квітня • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Суркіс вразив мережу своєю технікою і привітав з Великоднем

2.8т
Читати матеріал російською

Після недавнього челенджу з туалетним папером президент "Динамо" Ігор Суркіс зважився на новий виклик.

Сидячи на стільці, Ігор Михайлович легко разів 40 набив м'яч однією ногою, після чого привітав усіх із прийдешнім Великоднем.

"Всім привіт. Вітаю з прийдешнім святом і передаю естафету гравцям і тренерам "Динамо "Київ", – сказав президент віцечемпіонів України.

"Пора в "Динамо","В основу його!","Він не гірший легіонерів "Динамо", – не витримали захоплених емоцій в коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами глави "Динамо", медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

  • У світі захворіли більше 2,3 мільйонів осіб, загинули – понад 155 тисяч.

  • Друга хвиля коронавірусу може бути небезпечнішою. Інтерв'ю історика Зубова

  • Вчені вирахували дату, коли в Україні буде пік коронавірусу.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
OG
VS
FATE
Тотал меньше 2,5 карт
1.50 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.76 Сделать ставку
forZe
VS
SMASH
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
2,31 Сделать ставку
Beyond
VS
ZIGMA
Победа Beyond с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
forZe
VS
LDLC
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Nordavind
VS
BIG
Победа Nordavind с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку