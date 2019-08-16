Суркіс вперше прокоментував призначення Михайличенка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав Олексія Михайличенка ідеальним на сьогодні тренером для віце-чемпіонів України.

При цьому в інтерв'ю клубному телеканалу бос "біло-синіх" зазначив, що готовий до критики за це рішення.

Ігор Суркіс ФК "Динамо" Київ

"Сьогодні я представив тренерський штаб. Мене можуть критикувати, говорити все що завгодно, але на сьогодні краще Олексія Олександровича команду не знає ніхто. Він її комплектовал, знаходився в структурі клубу, є професійним тренером. І те, що останнім часом не ходив зі свистком по полю, не означає, що він втратив кваліфікацію. Він знає, як працювати з командою, і, сподіваюся, привнесе свіжий струмінь в гру команди", – зазначив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до тренерського штаба Олексія Михайличенка увійшли два легендарних футболіста "Динамо" і в недавньому минулому ключовий захисник команди.

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