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Суркіс визначився з новим тренером "Динамо": названо прізвище

25.4т Читати матеріал російською

Керівництво київського "Динамо" визначилося з новим головним тренером. Як повідомляє Football.ua з посиланням на свої джерела, ним стане Олексій Михайличенко.

На даний момент Олексій Олександрович обіймає посаду спортивного директора клубу. Михайличенко стане повноцінним тренером першої команди "Динамо". У четвер, 15 серпня, про це буде оголошено офіційно. Наставник відразу прийме команду і приступить до роботи.

На тренерському містку 56-річний фахівець змінить Олександра Хацкевича, який пішов після двох років роботи.

Варто відзначити, що Михайличенко вже був біля керма першої команди "Динамо" - в період з 2002-го по 2004-й. Тоді Олексій Олександрович покинув свій пост після вильоту команди з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".

Разом з киянами тренер виграв два чемпіонати України, Кубок і Суперкубок країни.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, що поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

Пізніше ЗМІ стали відомі кандидати на пост наставника віце-чемпіонів України, в числі яких був і Михайличенко.

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Олексій Михайличенко Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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Стоян Ігор
Стоян Ігор
Лише заміна Суркіса на будь-яку мавпу дасть позитивний результат. Він володіє кармою лузера,при нрьому Динамо буде у вічній сраці,незабаром боротиметься за 3-4 місце в чемпіонаті.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Скромненько и со вкусом... Вполне бюджетный тренер. А вы что, Фабио Капелло хотели? Или Арсена Венгера?
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коршун федот
коршун федот
Наступним буде Сабо? Суркіс, ти що, бля вобше?
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