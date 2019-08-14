Суркіс визначився з новим тренером "Динамо": названо прізвище

Керівництво київського "Динамо" визначилося з новим головним тренером. Як повідомляє Football.ua з посиланням на свої джерела, ним стане Олексій Михайличенко.

На даний момент Олексій Олександрович обіймає посаду спортивного директора клубу. Михайличенко стане повноцінним тренером першої команди "Динамо". У четвер, 15 серпня, про це буде оголошено офіційно. Наставник відразу прийме команду і приступить до роботи.

На тренерському містку 56-річний фахівець змінить Олександра Хацкевича, який пішов після двох років роботи.

Варто відзначити, що Михайличенко вже був біля керма першої команди "Динамо" - в період з 2002-го по 2004-й. Тоді Олексій Олександрович покинув свій пост після вильоту команди з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".

Разом з киянами тренер виграв два чемпіонати України, Кубок і Суперкубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

Пізніше ЗМІ стали відомі кандидати на пост наставника віце-чемпіонів України, в числі яких був і Михайличенко.

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