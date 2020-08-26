Суркіс висловився про виклик гравців "Динамо" до збірної України, згадавши конфлікт з УАФ

Київське "Динамо" готове відпускати своїх гравців до збірних України в необхідні для тренерів національних команд терміни.

Про це заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Водночас він наголосив, що конфлікт із національною асоціацією (УАФ, колишня ФФУ) ніяк не впливає на ставлення до збірних.

"Я б хотів, щоб умови були для всіх однаковими. Якщо наші легіонери з Бельгії Яремчук, Безус або той же Малиновський, який грає в Італії, Ярмоленко, приїжджають 30-го або 31-го числа, я вважаю, що і наші гравці повинні приїхати до збірної у цей же час. Але якщо треба раніше для позитивного результату збірної, думаю, ми знайдемо спільну мову з Луческу та Шевченком. Ніколи не відмовляли нашій національній команді, які б у нас не були відносини з УАФ", – наводить слова Суркіса "Динамомания".

Нагадаємо, національна збірна України 3-го та 6-го вересня проведе стартові матчі нового розіграшу Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" у першій грі стане Швейцарія, а за два дні команду Андрія Шевченка чекає візит до Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Олександр Шовковський вирішив піти у політику.