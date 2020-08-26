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Суркіс висловився про виклик гравців "Динамо" до збірної України, згадавши конфлікт з УАФ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,0 т.
Ігор Суркіс

Ігор Суркіс назвав важливим запрошення гравців команди до збірних. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" готове відпускати своїх гравців до збірних України в необхідні для тренерів національних команд терміни.

Про це заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. При цьому він підкреслив, що конфлікт з національною асоціацією (УАФ, колишня ФФУ) ніяк не впливає на ставлення до збірних.

"Я б хотів, щоб умови були для всіх однаковими. Якщо наші легіонери з Бельгії Яремчук, Безус або той же Малиновський, який грає в Італії, Ярмоленко, приїжджають 30-го або 31-го числа, я вважаю, що і наші гравці повинні приїхати до збірної у цей же час. Але якщо треба раніше для позитивного результату збірної, думаю, ми знайдемо спільну мову з Луческу та Шевченком. Ніколи не відмовляли нашій національній команді, які б у нас не були відносини з УАФ", – наводить слова Суркіса "Динамомания".

Нагадаємо, національна збірна України 3-го та 6-го вересня проведе стартові матчі нового розіграшу Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" у першій грі стане Швейцарія, а за два дні команду Андрія Шевченка чекає візит до Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Олександр Шовковський вирішив піти у політику.

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Ліга наційЗбірна України з футболуФК Динамо КиївІгор Суркіс
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