Суркіс висловився про створення ТСК у справі УАФ

Почесний член Європейського футбольного союзу (УЄФА) Григорій Суркіс назвав міфом свою причетність до створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства керівництвом Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ).

"Хочу розвіяти відразу кілька міфів, які гуляють коридорами парламенту. Вони стосуються мене особисто в контексті створення Верховною Радою спеціальної ТСК, яка розслідує махінації з грошима держбюджету, спрямованих в 2017-2018 роках на будівництво футбольних полів. "Павелко-гейт" виник зовсім не за підсумками розгляду поліцією заяви Суркіса. Її не існує в природі. Зате досить вагомо і цілком зримо дамокловим мечем над репутацією керівництва УАФ давно повисли більше десятка журналістських розслідувань незалежних українських та зарубіжних ЗМІ", – цитує Суркіса РБК.

Він додав, що не існує жодної конкуренції між ним і главою УАФ Андрієм Павелком.

"Її не може бути за визначенням. У нас різна життєва філософія, шкала цінностей і пріоритетів. Різні завдання стосовно футболу. Я, наприклад, протягом багатьох років акумулював і активно вкладав в його розвиток колосальні інтелектуальні і матеріальні ресурси. Павелко ж навпаки – за чотири роки свого президентства спустошив не ним наповнену казну, та ще й завдав нищівного удару по іміджу і репутації національної федерації, які теж створювалися не його руками", – сказав почесний член УЄФА.

На думку Суркіса, нинішній президент національної асоціації бачить в ньому свого головного ворога.

"Таким чином закомплексований президент УАФ піднімає свою самооцінку. Таким способом він височить над своїм оточенням. Мовляв, дивіться, я протистою не кому-небудь, а самому Суркісу! Очевидно, йому не вистачає героїки в повсякденній рутинній роботі. Тому він так голосно й піаритися на тлі мого прізвища, карикатурно махаючи дерев'яної шаблею", – резюмував Григорій Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ звернулася до Міністерства охорони здоров'я з приводу повернення фанатів на трибуни.