Суркіс висловився про протистояння з ультрас "Динамо" через Луческу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спокійно ставиться до можливих акцій протестів ультрас проти головного тренера команди Мірчі Луческу.

Про це він заявив в ефірі програми "Профутбол Digital". Водночас бос "біло-синіх" наголосив, що вболівальники мають підтримувати футболістів незалежно від фігури наставника.

"Я не політик і не боюся жодних акцій. Якщо вболівальник справжній, він має прийняти те, що відбулося. Луческу за короткий період змінив команду на 100% і вивів її до Ліги чемпіонів. Справжній вболівальник підтримуватиме свою команду й бажатиме їй тільки успіху та удачі. А ті, хто хоче проводити акції, – для цього є Майдан", – цитує Суркіса пресслужба "Динамо".

Нагадаємо, що активні фанати київської команди виступили проти приходу Мірчі Луческу, згадавши йому скандальні висловлювання під час роботи в донецькому "Шахтарі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу зізнався, що не звертає уваги на реакцію ультрас "Динамо" через його прихід до команди.