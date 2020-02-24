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24 лютого • оновлено в 13:04
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Суркіс висловився про допінг-скандал Бесєдіна

2.1т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що йому важко коментувати провалений нападником команди Артемом Бесєдіним допінг-тест після матчу Ліги Європи проти "Мальме".

"Мені складно щось сказати. Тому що некоректно буде це коментувати. Знаю, 24 лютого в УЄФА буде розглядатися справа Бесєдіна, і я сподіваюся, що Артем такий хлопець, який не дозволяє собі нічого приймати. В київському "Динамо" вперше за стільки років щось таке трапилося. Думаю, це може бути якийсь форс-мажор", – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

Sportarena

Він також розповів, що "Динамо" продовжило контракт з Бесєдіним на чотири роки, незважаючи на допінговий скандал.

"Головний лікар команди Леонід Миронов відсторонений від роботи до з'ясування обставин. Що стосується Бесєдіна, то він підписав з командою контракт на чотири роки. Я сподіваюся, що він незабаром повернеться і нам допоможе", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс наїхав на Українську асоціацію футболу (колишня ФФУ) через рішення по расистському скандалу в матчі 14-го туру УПЛ проти "Шахтаря".

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Тема
допінговий скандал
Особи
Артем Бесєдін Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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