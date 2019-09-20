Суркіс відмовив Михайличенку у відставці з посади тренера "Динамо" – ЗМІ

Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко був готовий подати у відставку після двох стартових невдач із командою.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас. За його даними, наставник "біло-синіх" нібито навіть звернувся до президента клубу Ігоря Суркіса.

Олексій Михайличенко fcdynamo.kiev.ua

Тішусь за Михайличенка. Він заслужив на перемогу своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра. Її коуч отримав від президента у скрутний момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Її Суркіс не прийняв, сказав продовжувати. Вірю, недарма. — Igor Burbas (@iburbas) 20 вересня 2019 р.

"Тішусь за Михайличенка. Він заслужив перемогу над "Мальме" своєю відданістю роботі, в якій дуже важливим моментом є довіра. Її коуч отримав від президента у важкий момент, коли після двох стартових нічиїх були думки про відставку. Її Суркіс не прийняв, сказав продовжувати. Вірю, недарма", – стверджує Бурбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" обіграло шведський "Мальме" на старті Ліги Європи і перервало серію з шести матчів без перемог. При цьому Михайличенко розридався після вирішального гола Віталія Буяльського.

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