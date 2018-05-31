Суркіс сказав, скільки нових футболістів буде в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв, що команда обов'язково посилиться в міжсезоння, але нових гравців буде небагато.

"Працює селекційна служба. 30 червня команда вирушає на два тижні на збір в Австрію, після чого повертається до Києва і готується до матчу за Суперкубок України. Плани: добре підготуватися до нового сезону. У нас будуть новачки. У нас їх не буде в такій кількості, як ми купували раніше. У нас буде точкова селекція, максимум: 2-3 футболіста. І тільки під основу", - цитує Ігоря Михайловича" Динамо "від Шурика".

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