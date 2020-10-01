Суркіс сказав, що буде з "новим Шевченком" у "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що футболіст команди Владислав Супряга, якого відомий агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", не продається.

Власник українського клубу порадив не слухати головного тренера "Болоньї" Синишу Михайловича, агентів, напіваферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання.

"Динамо" не отримувало офіційних запитів ні щодо Супряги, ні щодо Миколенка, ні щодо Циганкова. А якби й отримало, то я зробив би все, щоб зберегти Влада. Він потрібен нам для розв'язання серйозних завдань", – цитує Суркіса "Татотаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня в ЗМІ з'явилася інформація, що "Динамо" відхилило пропозицію італійської "Болоньї" щодо Супряги.

Столичний клуб нібито був не готовий відступати від необхідних 15 млн євро і не планував робити будь-яких знижок. За інформацією зарубіжної преси, "Болонья" хотіла віддати за футболіста не менш ніж 10 млн євро і бонуси.