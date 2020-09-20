Суркіс сказав, коли "Динамо" покаже свій належний рівень

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс впевнений, що як тільки з лазарету вийдуть основні футболісти, клуб вийде на свій належний рівень.

Крім того, проблеми в тренувальний процес весла довга пауза через коронавiрусу.

"Сподіваюся, скоро відновляться і наберуть кондиції той же Шабанов, Попов. Жива конкуренція. Тимчик поламався. У нас низка травм. Вербич після операції, ми все бачимо і розуміємо, що він не набрав свої оптимальні кондиції. Циганков тільки два дні в загальній групі тренується. Але треба зібрати всю команду воєдино, і психологічно, що вдається поки Містеру, і фізично підготувати. Тоді ми вже і побачимо картинку, яка повинна бути на полі", – сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів".

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1.

Після зустрічі Ігор Суркіс оцінив якість гри своєї команди.