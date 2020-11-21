Суркіс: ситуація в "Динамо" дійсно важка

Президент "Динамо" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про можливе перенесення матчу з "Інгульцем", підтвердив серйозні кадрові проблеми в київській команді.

Не дивлячись на це, столична команда не розглядала варіант перенесення матчу і слідувала спортивним принципам.

"Ситуація в команді зараз дійсно важка – багато травмованих і інфікованих коронавірусом гравців. У тренерського штабу залишився обмежений вибір футболістів, але ми прийняли рішення не просити про перенесення матчу, а грати на виїзді з тими, хто здоровий і може вийти на поле", – цитує Ігоря Михайловича пресслужба віцечемпіонів України.

Суркіс впевнений, що президент "Інгульця" Олександр Поворознюк не відмовив би в перенесенні матчу, якби його попросили про це.

"В Україні всi вболівають за наші клуби в єврокубках, розуміють, в якій ситуації вони опинилися і наскільки важливо набирати рейтингові очки для нашої спільної скарбнички", – підсумував президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" втратило 15 футболістів перед виїзним матчем 10-го туру української Прем'єр-ліги проти "Інгульця", який відбудеться в суботу, 21 листопада.