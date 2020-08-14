Суркіс: щоб свої справи прикрити, у ФФУ переводять всі стрілки на "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс категорично спростував звинувачення в тому, що футболісти клубу отримують "сірі" зарплати.

Бос "біло-синіх" підкреслив, що гравці і співробітники справно платять податки.

"У нас немає жодної "сірої" зарплати. Футболісти для того, щоб не було проблем з курсом гривні, отримують зарплату у валюті на свої рахунки в українському банку і наприкінці року платять податки. Хтось платить сам, а є ті, за кого платить клуб. Можна перевірити, зараз йде податкове декларування. Є певна сума, яку гравець отримує в гривнях, а є – просто в валюті. Я навіть знаю, хто говорить про "сірі" зарплати. Якщо це з Федерації футболу виходить, то у них є всі контракти, вони це все бачать. Щоб свої справи прикрити, вони переводять всі стрілки на "Динамо", – цитує Суркіса "Новое время".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс відверто розповів, чому вирішив запросити Мірчу Луческку на пост нового тренера "Динамо". При цьому він зізнався, що не очікував настільки гнівної реакції фанатів.

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