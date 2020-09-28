Суркіс розповів, що змінилося в "Динамо" з приходом Луческу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про зміни в грі киян з приходом Мірчі Луческу на пост тренера після розгромної перемоги команди в матчі 4-го туру УПЛ проти "Миная".

В інтерв'ю для програми "Великий футбол" він зазначив, що румунський фахівець за такий короткий час зумів налагодити дисципліну в "Динамо".

"Перш за все, мені подобається дисципліна на футбольному полі. А якщо є дисципліна, то прийдуть і голи, і результати, і гра. Те, що за такий короткий період часу вона налагоджена, видно неозброєним оком. Якщо ми потрапимо в Лігу чемпіонів, можливо Містер захоче посилитися якимись футболістами. Я це розумію. У нас багато молоді, не так багато досвідчених гравців. Говорити про те, що гра зараз – супер, я відверто не можу. І Луческу це розуміє. тому за рахунку 4:0 він не сідає, а вимагає виконувати те, що треба виконувати", – прокоментував ситуацію Суркіс-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Миная" Василь Кобін розповів про послугу, яку його команда зробила "Динамо".