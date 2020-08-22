Суркіс розповів, що нового привніс Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився враженнями від першого матчу сезону з донецьким "Олімпіком", розповівши про результати роботи Мірчі Луческу.

За словами Ігоря Михайловича, в першу чергу він звернув увагу на контроль м'яча, а також агресію в грі.

"Я бачу у хлопців величезне бажання перемагати. Це найголовніше, а також відповідальність за результат. І у Луческу критерій – перемагати на футбольному полі. У Лобановського було так – навіть при поганій грі якщо є результат, то результат залишається на табло. А сьогодні була хороша гра. По результату він сьогодні вдався, по помилках, які були, а вони були, Містер зробить певні зауваження на теоретичних заняттях і в тренувальному процесі", – цитує Суркіса пресслужба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першому турі нового розіграшу Прем'єр-лізі. У дебютній офіційної зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу "біло-сині" були сильніші за суперника – 1:4.

Під час матчу на трибуни столичного стадіону ім. Лобановського прорвалися ультрас "біло-синьої" команди.