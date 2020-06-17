Суркіс розповів про зарплати футболістів "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що інформація в пресі про мільйонні зарплати футболістів не відповідає дійсності.

Максимальний заробіток гравців столичної команди не досягає і мільйона доларів в рік, а більше все отримує Сергій Сидорчук.

"Я не можу сказати, що у нас зарплати захмарні. Коли я читаю в пресі, що Циганков отримує два мільйони і Суркіс хоче його продати, мені стає смішно. Ну які два мільйони? Зараз і близько немає таких зарплат. Сьогодні хлопці отримують нормальну зарплату, але вони знають, що потрапляння в Лігу чемпіонів принесе їм великий бонус. Сьогодні в "Динамо" більше мільйона ніхто не заробляє. Навіть мільйона ні у кого немає", – заявив Суркіс на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

За словами Ігоря Михайловича на дохід його підопічних дуже серйозно впливають єврокубки.

"Хочуть добре заробити – потрапляйте в Лігу чемпіонів. Хочуть заробляти трохи менше – грайте в Лізі Європи. Якщо в тих сезонах, вони заробляли достатньо грошей навіть в Лізі Європи, то в цій ЛЕ, вони, не обігравши незрозумілі команди, не заробили нічого", – підсумував Суркіс.

Раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що очікував від Олексія Михайличенка перемоги в чемпіонаті, але і друге місце не спричинить за собою звільнення тренера.