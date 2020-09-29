Суркіс розповів про важливі зміни в "Динамо": спортивні підсумки 28 вересня

Олександр Чеканов Футбол 09:18, 29.09.2020 Оновлено: 09:34, 29.09.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про зміни в команді з початком роботи Мірчі Луческку, а український футболіст Євген Єфремов зробив п'ять гольових передач у матчі чемпіонату Литви.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 28 вересня.

Крім того, стало відомо, в які кошики потраплять "Динамо" і "Шахтар" під час жеребкування Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Суркіс розповів, що змінилося в "Динамо" з приходом Луческу

Український футболіст зробив п'ять гольових передач у матчі європейського чемпіонату

Легендарний "Будівельник" повертається до Суперліги Парі-Матч – ФБУ

Жеребкування Ліги чемпіонів: до якого кошика можуть потрапити "Динамо" і "Шахтар"

Ганяли по всьому майданчику: команди Суперліги Парі-Матч влаштували масову бійку під час спарингу. Відео

Леоненко про перемогу "Динамо" у Генті: два дурних голи, фарт триває

Луческу назвав найважливіший момент у підготовці до матчу з "Гентом" в плей-оф ЛЧ

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Прозрения не будет: у россиян за 6 лет ничего не поменялось

У ТКГ відхрестилися від можливої участі Тищенка в переговорах щодо Донбасу

Звернення до Зеленського: Ваша команда перейшла до відвертих порушень закону

Тищенко переграв Верещук, а Пальчевський засвітив забудовників: кого висунули до Київради

Кернес дорікнув Добкіну через похід у мери Харкова