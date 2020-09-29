Суркіс розповів про важливі зміни в "Динамо": спортивні підсумки 28 вересня
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про зміни в команді з початком роботи Мірчі Луческку, а український футболіст Євген Єфремов зробив п'ять гольових передач у матчі чемпіонату Литви.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 28 вересня.
Крім того, стало відомо, в які кошики потраплять "Динамо" і "Шахтар" під час жеребкування Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Суркіс розповів, що змінилося в "Динамо" з приходом Луческу
Український футболіст зробив п'ять гольових передач у матчі європейського чемпіонату
Легендарний "Будівельник" повертається до Суперліги Парі-Матч – ФБУ
Жеребкування Ліги чемпіонів: до якого кошика можуть потрапити "Динамо" і "Шахтар"
Ганяли по всьому майданчику: команди Суперліги Парі-Матч влаштували масову бійку під час спарингу. Відео
Леоненко про перемогу "Динамо" у Генті: два дурних голи, фарт триває
Луческу назвав найважливіший момент у підготовці до матчу з "Гентом" в плей-оф ЛЧ