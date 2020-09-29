Суркіс розповів про важливі зміни в 'Динамо': спортивні підсумки 28 вересня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про зміни в команді з початком роботи Мірчі Луческку, а український футболіст Євген Єфремов зробив п'ять гольових передач у матчі чемпіонату Литви.

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Крім того, стало відомо, в які кошики потраплять "Динамо" і "Шахтар" під час жеребкування Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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