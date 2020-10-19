Суркіс розповів про ситуацію з вболівальниками на матчі "Динамо" – "Ювентус"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс очікує побачити близько 20 тисяч уболівальників на стартовому матчі Ліги чемпіонів з "Ювентусом".

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Профутбол Digital". Бос "біло-синіх" додав, що остаточне рішення щодо присутності фанатів на грі прийме Міністерство охорони здоров'я.

"Ми продали близько 9 тисяч квитків. Потім трошки пригальмували, бо сьогодні можна – завтра не можна. Отримали дозвіл від УЄФА, що може бути присутнім 30% уболівальників, це десь 17-18 тисяч. Я сподіваюся, що МОЗ дозволить, як на зустрічах збірної, присутність вболівальників на наших міжнародних матчах. Якби було можна заповнити стадіон – він був би заповнений, люди хотіли б придбати квитки додатково. Скільки дозволять наші органи охорони здоров'я, стільки і буде", – наводить слова Суркіса "Динамомания".

Нагадаємо, "Динамо" і "Ювентус" зустрінуться на НСК "Олімпійський" у вівторок, 20 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу сім футболістів "Ювентуса" опинилися під слідством перед матчем з "Динамо" у Лізі чемпіонів.