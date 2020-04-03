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3 квітня • оновлено в 19:29
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Суркіс розповів про ситуацію з коронавірусом у "Динамо"

1.3т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами Суркіса, медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.

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"Всі наші легіонери знаходяться в Києві. Всі дотримуються карантину. О дев'ятій ранку дзвонить лікар Шморгун і питає про їх стан здоров'я. Вони йому доповідають температуру, вагу та інше. Всі відповідальні. До жодного футболіста у мене немає претензій. Знаємо кожне пересування наших футболістів. По одній, по дві людині вони приїжджають на базу, беруть м'яч і тренуються. Знаю, що тренувався Бущан. Футболісти тренують самі себе", – сказав президент "Динамо" в інтерв'ю Циганик Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс висловив бажання допомогти Києву в боротьбі з пандемією коронавируса і переробити клубний стадіон на госпіталь.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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