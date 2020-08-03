Суркіс розповів про реакцію Ахметова на прихід Луческу в "Динамо": підсумки спорту 2 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 3.08.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про спілкування зі своїм колегою в "Шахтарі" Рінатом Ахметовим через Мірчу Луческу, а Руслан Малиновський завоював "бронзу" Серії А.

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Крім того, Ігор Суркіс їдко висловився про Олега Блохіна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Малиновський в дебютному сезоні завоював "бронзу" чемпіонату Італії

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Різатдінова в спокусливому купальнику зробила зізнання про "перший раз"

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