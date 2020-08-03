Суркіс розповів про реакцію Ахметова на прихід Луческу в 'Динамо': підсумки спорту 2 серпня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про спілкування зі своїм колегою в "Шахтарі" Рінатом Ахметовим через Мірчу Луческу, а Руслан Малиновський завоював "бронзу" Серії А.

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Крім того, Ігор Суркіс їдко висловився про Олега Блохіна. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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