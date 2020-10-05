Суркіс розповів про кардинальні зміни у "Динамо" за Луческу
Новому головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу вдалося повністю змінити ставлення футболістів до своєї роботи, що стало запорукою виходу команди до групового турніру Ліги чемпіонів.
Таку думку висловив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс в інтерв'ю програмі "Великий футбол".
"Я вам відверто скажу, що Луческу зробив щось неймовірне. Тому що в тому стані, в якому була команда, і в якому вона зараз, на якому вона підйомі – це небо і земля. Я перебуваю всередині процесу і бачу, що психологічно у футболістів інший настрій. Вони із задоволенням їздять на тренування. Після матчу з "Минаєм" вони поїхали на базу відновлюватися. Відверто скажу, що такого не було з часів Лобановського", – наголосив Суркіс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Зорею" у п'ятому турі Прем'єр-ліги. Мірча Луческу пояснив цю невдачу грою суперника.