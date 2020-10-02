Суркіс розповів, кого "Динамо" купить перед Лігою чемпіонів

Київське "Динамо" справді працює над придбанням півзахисника англійського "Брайтона" Тудора Белуце.

Про це в інтерв'ю шоу "ТаТоТаке" повідомив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. За його словами, у трансфері 21-річного опорника зацікавлений особисто наставник команди Мірча Луческу.

"Так, це була його ідея. Нині не можна говорити про те, що питання закрито, але ми вже надіслали в клуб Белуце всі документи й чекаємо реакції. Розраховуємо взяти гравця в оренду до кінця сезону і вноситимемо в контракт право викупу, щоб не упустити футболіста, якщо він добре себе проявить", – прокоментував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" пробилося до групового турніру Ліги чемпіонів, де зіграє з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".