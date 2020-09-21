Суркіс розповів, чого чекає від матчів "Динамо" з "Гентом"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс чекає непростого протистояння з бельгійським "Гентом" у плей-офф відбору Ліги чемпіонів.

Бос "біло-синіх" закликав своїх футболістів максимально серйозно поставитися до дуелі з віцечемпіоном Бельгії.

"Гент" – хороша, конкурентоспроможна команда. Ми її бачили в минулому році проти "Олександрії". Треба налаштовуватися найсерйознішим чином. Цей крок треба пройти. Це буде важке протистояння в двох іграх. І "Гент" ставить перед собою важку задачу. Ми повинні грати з першої і до останньої хвилини. Давайте не будемо загадувати наперед. Природно, всі хочуть потрапити до Ліги чемпіонів", – сказав Суркіс в інтерв'ю програмі" Великий футбол ".

Нагадаємо, перший матч з "Гентом" в плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє на виїзді у середу, 23 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс висловився про перші кроки Мірчі Луческу у київському "Динамо".