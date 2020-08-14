Суркіс розкрив бюджет і джерела доходів "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що акціонери клубу щорічно вкладають в нього до 20 мільйонів доларів.

За його словами, "біло-сині" заробляють лише на преміальних від УЄФА, відрахуваннях від телебачення і спонсорських контрактах.

"Ми отримуємо гроші тільки від телебачення – це близько мільйона доларів, ще якісь спонсорські гроші. Плюс отримуємо дохід в залежності від того, граємо ми в Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. Якби ми грали сьогодні в Лізі чемпіонів, то дотаційний бюджет міг би бути лише на трансфери, образно кажучи. А так у нас бюджет сьогодні $30-35 млн, де дотаційних грошей близько $15-20 млн. Їх доводиться акціонерам додавати у футбольний клуб "Динамо" Київ. Чому? Тому що від квитків ми нічого не отримуємо. Від атрибутики, на жаль, ми нічого не отримуємо. Не працюють ті механізми заробляння грошей, які є на Заході", – наводить слова Суркіса "Новое время".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс детально розповів, як приймав рішення про запрошення на тренерський пост київського "Динамо" Мірчі Луческу.