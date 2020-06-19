Суркіс розкрив бюджет "Динамо"

Акціонери київське "Динамо" витрачають щорічно до 20 мільйонів доларів на утримання клубу.

Про це в інтерв'ю YouTube-шоу ТаТоТаке заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. При цьому, за його словами, загальний бюджет віце-чемпіонів країни доходить до $35 млн.

"Бюджет "Динамо" в останні роки – близько 30-35 мільйонів доларів. Якщо взяти спонсорські контракти, преміальні від УЄФА, то акціонерам клуб, думаю, обходиться в $15-20 млн щороку в сьогоднішніх реаліях. Це дотації. А були часи, коли бюджет доходив до $60 млн. Це коли був "Дніпро", "Металіст"..." – повідомив президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс назвав умови для відставки нинішнього головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка.