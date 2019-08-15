Суркіс прямо під час матчу звільнив Хацкевича: спортивні підсумки 14 серпня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відправив у відставку Олександра Хацкевича, а в Лізі чемпіонів зіграли найбільш неймовірний матч сезону.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 14 серпня.
Крім того, фанати київського "Динамо" облаяли капітана команди. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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