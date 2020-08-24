Суркіс прокоментував трансферні чутки навколо "Динамо"

Київське "Динамо" не отримувало жодної конкретної пропозиції щодо трансферу футболістів команди.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи трансферні чутки. Особливо бос киян зазначив, що молодий форвард Владислав Супряга не залишить команду.

"Багато пліток навколо Супряги. Він залишається в будь-якому разі. Він буде грати за київське "Динамо" та має принести нам користь. Я не можу говорити, що ми з кимось попрощаємося, бо у нас немає конкретних пропозицій. Так, ЗМІ багато пишуть про те, що цікавляться тим чи іншим футболістом, але конкретики немає", – заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромило донецький "Олімпік" у першому матчі Прем'єр-ліги під керівництвом Мірчі Луческу.