МоваЯзык

Топтеми:

Суркіс прокоментував трансферні чутки навколо "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,2 т.
Ігор Суркіс

Ігор Суркіс розповів про трансферні пропозиції. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" не отримувало жодної конкретної пропозиції щодо трансферу футболістів команди.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи трансферні чутки. Особливо бос киян зазначив, що молодий форвард Владислав Супряга не залишить команду.

"Багато пліток навколо Супряги. Він залишається в будь-якому разі. Він буде грати за київське "Динамо" та має принести нам користь. Я не можу говорити, що ми з кимось попрощаємося, бо у нас немає конкретних пропозицій. Так, ЗМІ багато пишуть про те, що цікавляться тим чи іншим футболістом, але конкретики немає", – заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромило донецький "Олімпік" у першому матчі Прем'єр-ліги під керівництвом Мірчі Луческу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

ТрансфериФК Динамо КиївВладислав СупрягаІгор Суркіс
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол