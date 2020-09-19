Суркіс прокоментував перемогу "Динамо" на останніх хвилинах в УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс залишився задоволений результатом матчу 3-го туру УПЛ проти "Львова", але визнав, що якість гри треба покращувати.

За словами Ігоря Михайловича, така різниця в таймах через те, що вийшло 6 нових футболістів, які разом ніколи не грали.

"Якби вийшли 1-2 футболіста, може бути, картинка була б інша. А враховуючи, що поміняв пів команди, важка гра була з АЗ, тому два різних тайми. Гравці, які вийшли у другому таймі, вони більш кваліфіковані і разом грали вже кілька років. Футбол же складається не з одного тайму, а з двох таймів, і результат у футболі – найголовніше. Так, якість гри треба покращувати. Але команда старалася, билася і добилася бажаного", – заявив Суркіс в ефірі FootballHub.

Президент "Динамо" задоволений виступом молодих Забарного і Сироти.

"Питань до них немає. З огляду на їх вік і з огляду на ту кількість ігор, які вони провели на такому рівні, у мене і у тренерського штабу не може бути до них питань. Природно, були якісь огріхи, все зрозуміло. Але хлопці будуть рости, це майбутнє київського "Динамо", – підсумував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-ліги обіграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львів".

Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:1.