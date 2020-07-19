Суркіс прокоментував гру "Динамо" і відповів про відставку Михайличенка

Президент "Динамо" Ігор Суркіс залишився незадоволений матчем проти "Колоса", який кияни програли з рахунком 0:2.

За словами власника клубу, не може так грати команда, яка зобов'язана вигравати, і навіть не тому, що це "Колос".

"Те що було сьогодні у мене немає слів. Яку б я поставив оцінку? По грі – незадовільно. Ми не можемо програвати таким командам, як "Колос" у вирішальних матчах. Так, зрозуміло, що на них нічого не тиснуло, але ми повинні показувати клас. Чому цього не сталося – будемо розбиратися ", – заявив Ігор Михайлович в ефірі телеканалу "Футбол".

Президент зізнався, що в кожному сезоні він досить витрачає нервів.

"Цей сезон я не можу занести в актив. Ми не можемо так відставати від "Шахтаря". Кубок не може компенсувати. Відставка Михайличенка? Давайте не будемо про це говорити. Ви про це дізнаєтеся", – заявив Суркіс журналістам.

"Після того, що я сьогодні бачив,"Динамо" необхідно посилення. Не змінювати пiв команди, але треба розібратися. Буде пауза 10 днів будемо працювати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Михайличенко дав експрес-коментар, пояснивши результат. За словами наставника, йому хочеться швидше забути цю гру.