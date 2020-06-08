Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що нападник команди Артем Бесєдін не винен у ситуації з дискваліфікацією через провалений допінг-тесту.

"Я глибоко розібрався в цьому процесі. Провини Бесєдіна не було ніякої. Я з ним не один раз говорив. Коронавірус, можна сказати, пішов йому на користь, тому що Євро-2020 перенесли на наступний сезон. Залишилося трохи почекати, півроку, і він знову буде в строю", – сказав Суркіс-молодший в ефірі програми" Профутбол ".

Ігор Суркіс XSPORT.ua

Він зазначив, що Бесєдін не міг уникнути покарання, незважаючи на те, що його провини в цій ситуації не було.

"Він багато чого переосмислить, буде обережніше. Кожен несе відповідальність за свої дії. Він – не маленький хлопчик. Якщо він навіть і прийняв якусь таблетку, він повинен був подивитися, що це, однозначно. Але в тому, що в цій ситуації немає його провини, я впевнений на 200%. Тому таким мінімальнім і було покарання. Він довів, прийшовши в УЄФА, що тут його провини немає. Але він не міг повністю уникнути відповідальності", – підсумував президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бесєдін розповів, як ставиться до головного лікаря киян Леоніда Миронова після того, як через його помилку футболіст отримав річну дискваліфікацію за допінг.