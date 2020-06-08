Головна Новини
8 червня • оновлено в 13:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Суркіс прокоментував допінг-скандал Бесєдіна

Читати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що нападник команди Артем Бесєдін не винен у ситуації з дискваліфікацією через провалений допінг-тесту.

"Я глибоко розібрався в цьому процесі. Провини Бесєдіна не було ніякої. Я з ним не один раз говорив. Коронавірус, можна сказати, пішов йому на користь, тому що Євро-2020 перенесли на наступний сезон. Залишилося трохи почекати, півроку, і він знову буде в строю", – сказав Суркіс-молодший в ефірі програми" Профутбол ".

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

XSPORT.ua

Він зазначив, що Бесєдін не міг уникнути покарання, незважаючи на те, що його провини в цій ситуації не було.

"Він багато чого переосмислить, буде обережніше. Кожен несе відповідальність за свої дії. Він – не маленький хлопчик. Якщо він навіть і прийняв якусь таблетку, він повинен був подивитися, що це, однозначно. Але в тому, що в цій ситуації немає його провини, я впевнений на 200%. Тому таким мінімальнім і було покарання. Він довів, прийшовши в УЄФА, що тут його провини немає. Але він не міг повністю уникнути відповідальності", – підсумував президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бесєдін розповів, як ставиться до головного лікаря киян Леоніда Миронова після того, як через його помилку футболіст отримав річну дискваліфікацію за допінг.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
допінговий скандал
Особи
Ігор Суркіс Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку
Бавария
VS
Айнтрахт
Тотал больше 3.5
1.75 Сделать ставку
Саарбрюкен
VS
Байер
Победа Байера с форой (-2.5)
1.99 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Гройтер Фюрт
Победа Динамо Дрезден с форой (0)
2.08 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Team Spirit
Победа MAD Lions
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа Espada
1.67 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа Complexity
2,35 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
Endpoint
VS
forZe
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку