Суркіс прокоментував чутки про те, що Луческу йде з "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не підтвердив, але й не спростував повідомлення румунських ЗМІ про відставку нового головного тренера команди Мірчі Луческу.

За словами боса "біло-синіх", він не має подібної інформації.

"У мене немає жодної такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись іде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", – цитує Суркіса "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, одна з провідних румунських видань Gazeta Sporturilor опублікувало заяву за підписом Луческу, в якій він повідомив про відмову працювати в "Динамо" через позицію ультрас столичного клубу.

Про прихід 74-річного румунського фахівця кияни оголосили 23 липня.

Як повідомляв Обозреватель, Мірча Луческу розповів, як вирішить проблему з незадоволеними фанатами "Динамо".