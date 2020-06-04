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4 червня • оновлено в 19:26
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Суркіс прокоментував чутки про призначення Сьоміна головним тренером "Динамо"

  • Юрій Сьомін двічі очолював київський клуб – в 2007-2009 і 2010-2012 роках

  • Він приводив команду до чемпіонства в Україні (2008/09), перемогу в Суперкубку України (2011) і півфіналу Кубка УЄФА 2008/09

  • До недавніх пір росіянин тренував московський "Локомотив", але керівництво вирішило не продовжувати з ним контракт, який діяв до 31 травня 2020 року

  • Раніше Сьомін називав помилкою рішення піти з "Динамо" в 2009 році

4.7т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс лаконічно відповів на запитання "Чи правда, що ви розглядаєте Юрія Сьоміна на пост головного тренера?".

"Я не хочу навіть... У мене є головний тренер. Я це не обговорюю", - цитує Суркіса Спорт-Експрес.

Юрій Сьомін

Юрій Сьомін

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Сьомін може втретє стати тренером киян. Через деякий час з'явився коментар самого Юрія Павловича.

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко очолив "Динамо" в серпні 2019 року. У першому турі після відновлення сезону кияни програли "Шахтарю" (1:3). Команда займає четверте місце в чемпіонаті, набравши однакову кількість очок з "Зорею" і "Десною". Відставання від лідера "Шахтаря" становить 16 очок.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Юрій Сьомін Олексій Михайличенко Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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