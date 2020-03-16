Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував роботу суддів по відношенню до гравців київського клубу після матчу "біло-синіх" з "Десною" (1:1) в 23-му турі УПЛ.

"Коли команда грає в меншості з "Олександрією" в Кубку України, все одно думаємо, що виграємо. Завжди так думаємо, але не завжди так буває. Якщо наш забитий м'яч скасували через пасивний офсайд Вербича, то такі голи не скасовують. Якщо у поза грою був Русин, то треба креслити лінію. Мені складно говорити. В такому моменті суддя міг провітритися і пробігти ще метрів 5, щоб подивитися – було поза грою чи не було", – зазначив Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Ігор Суркіс dynamo.kiev.ua

На його думку, арбітри часто необ'єктивні в матчах за участю "Динамо".

"Є моменти, які не видно неозброєним оком уболівальникам, але ті, хто розуміє футбол, все бачать і відчувають. Я теж відчуваю і розумію, що роблять і творять судді на сьогоднішній день. Вони думають, що їм так просто буде знищити "Динамо"? Не буде. Сьогодні я мовчу, а завтра буду говорити про це голосно, тому що так судити не можна. Грають дві команди: дай грати в футбол, суди однаково в одну і іншу сторони. Я ж ні слова не кажу за червону Кадірі. Не кажу, що в Дніпрі неправильно вилучили, коли ми 1:3 програли. Не кажу про картки, які Монзуль дала в двох матчах, хоча в Європі їх в принципі не дають", – заявив президент столичного клубу.

Він додав, що і надалі "мовчати не буде".

"Вони там зверху сидять і диктують. Добре, ми подивимося, як буде продовжуватися далі, як будуть у них розвиватися події, особливо в суддівському корпусі. Я мовчати не буду. Я витрачаю свої гроші, нерви і здоров'я, але не дам, щоб знищували команду. Те, що було в матчі з "Олександрією", я можу назвати одним словом – свавілля", – сказав Ігор Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 23-му турі УПЛ не змогло обіграти "Десну" в матчі без глядачів, а наставник киян Олексій Михайличенко назвав ситуацію в УПЛ неподобством.

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