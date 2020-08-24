Суркіс про призначення Луческу: набридло терпіти

Олександр Чеканов Футбол 11:28, 24.08.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спокійно поставився до акцій ультрас клубу, які виступили категорично проти призначення Мірчі Луческу новим тренером команди.

За словами керівника "біло-синіх", він буде оцінювати роботу штабу досвідченого румунського фахівця за результатами.

"Я спокійно до цього ставлюся. Я оцінюю все тільки з точки зору професіоналізму та результату. Мені набридло терпіти розмови про те, що у нас тільки динамівські серця тренують. Я запросив одного з найкращих тренерів на сьогодні, що б хто не говорив", – заявив Суркіс в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас "Динамо" провели чергову акцію проти Мірчі Луческу на дебютному матчі сезону УПЛ з "Олімпіком".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Прославляли країну: хто з артистів вплинув на український шоу-бізнес

СССР: как проходили бунты и восстания против совка

У центрі Києва напередодні Дня Незалежності зловили "стрілка" "ДНР". Фото

Кличко підняв Державний Прапор біля Київської міської ради

Тимошенко у важкому стані: коронавірус в експрем'єрки офіційно підтвердили