Суркіс про призначення Луческу: набридло терпіти

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спокійно поставився до акцій ультрас клубу, які виступили категорично проти призначення Мірчі Луческу новим тренером команди.

За словами керівника "біло-синіх", він буде оцінювати роботу штабу досвідченого румунського фахівця за результатами.

"Я спокійно до цього ставлюся. Я оцінюю все тільки з точки зору професіоналізму та результату. Мені набридло терпіти розмови про те, що у нас тільки динамівські серця тренують. Я запросив одного з найкращих тренерів на сьогодні, що б хто не говорив", – заявив Суркіс в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас "Динамо" провели чергову акцію проти Мірчі Луческу на дебютному матчі сезону УПЛ з "Олімпіком".

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