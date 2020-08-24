Суркіс про призначення Луческу: набридло терпіти

Президент "Динамо" відреагував на акції ультрас. ФК Динамо
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спокійно поставився до акцій ультрас клубу, які виступили категорично проти призначення Мірчі Луческу новим тренером команди.
За словами керівника "біло-синіх", він буде оцінювати роботу штабу досвідченого румунського фахівця за результатами.
"Я спокійно до цього ставлюся. Я оцінюю все тільки з точки зору професіоналізму та результату. Мені набридло терпіти розмови про те, що у нас тільки динамівські серця тренують. Я запросив одного з найкращих тренерів на сьогодні, що б хто не говорив", – заявив Суркіс в інтерв'ю каналу "Футбол 1".
Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас "Динамо" провели чергову акцію проти Мірчі Луческу на дебютному матчі сезону УПЛ з "Олімпіком".
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