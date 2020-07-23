Суркіс про підписання Луческу: дві доби не спав, вів переговори

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як умовляв румунського тренера Мірчу Луческу очолити столичну команду.

Ігор Михайлович вважає, що Луческу зможе домогтися успіху з "Динамо".

"Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з "Шахтаря" пішов не сам. Він хоче обіграти "Шахтар". Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі в очі і повірив. Ви ж критикували мене за "динамівські серця"? Хотіли іноземного фахівця? Отримайте", – цитує Суркіса Главком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Одразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він у шоці і йому плюнули в душу.